Une ministre israélienne en chaise roulante refusée d'accès lundi à la COP26

Karine Elharrar, ministre israélienne de l'Énergie qui se déplace en chaise roulante a été privée d'accès lundi à des événèments de la COP26 à Glasgow, mais pourra rencontrer mardi le Premier ministre britannique Boris Johnson avec son homologue israélien, selon des sources israéliennes.

La ministre de l'Énergie Karine Elharrar était arrivée lundi à Glasgow, en Ecosse, en compagnie du Premier ministre israélien Naftali Bennett pour assister à la conférence internationale sur le climat. Mais les responsables de la sécurité n'ont pas laissé le véhicule adapté de la ministre accéder au site et ce, malgré des efforts "pendant deux heures" du bureau du Premier ministre israélien pour négocier son accès, a indiqué la porte-parole de la ministre à l'AFP. Selon des médias britanniques, Mme Elharrar n'a pas pu accéder au site parce que les bus assurant les navettes au site n'étaient pas équipés pour recevoir des fauteuils roulants. Outré, M. Bennett a menacé de ne pas se rendre mardi aux activités de la COP26 si sa collègue était privée d'accès à la conférence sur le climat. "Il est triste de voir que l'Onu, qui promeut l'égal accès pour les personnes avec des handicaps, n'est pas en mesure, en 2021, d'assurer l'accessibilité à cet événement", a écrit la ministre sur Twitter. "J'espère que les leçons nécessaires seront tirées et que je pourrais (mardi) faire la promotion des énergies vertes", a-t-elle ajouté. Une source au sein de la délégation de M. Bennett a indiqué que celui-ci avait soulevé le problème auprès de M. Johnson avant leur rencontre prévue mardi. Les deux responsables ont convenu que Mme Elharrar "aurait accès au site avec M. Bennett et participerait à la réunion avec M. Johnson", selon cette source. Et l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Israël a présenté ses excuses à la ministre. (Belga)