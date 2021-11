Démission du premier échevin d'Ixelles Bea Diallo qui devient ministre en Guinée

Le premier échevin socialiste de la commune d'Ixelles Bea Diallo démissionne de sa fonction, a fait part à Belga le président du PS bruxellois, Ahmed Laaouej, dans la nuit de mardi à mercredi. Le belgo-guinéen, ex-champion de boxe, a décidé de remettre son mandat car il a accepté le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement de transition de Guinée.

M. Diallo a indiqué aux instances du PS bruxellois que son choix d'accepter ce poste en Guinée impliquait nécessairement la remise de son mandat exécutif au sein du collège de la commune d'Ixelles. Le parti a donc pris acte et immédiatement informé le parti Ecolo partenaire de majorité à Ixelles. "La section ixelloise du PS se réunira pour assurer pleinement le suivi de son engagement au sein du conseil et du collège communal d'Ixelles", confirme le communiqué du président Ahmed Laaouej. Celui-ci a précisé à Belga qu'il y n'y avait pas encore de remplaçant pressenti pour reprendre le mandat du premier échevin. L'ancien champion du monde de boxe Bea Diallo a accepté de participer au gouvernement de mission, d'union nationale et de transition guinéen mis en place par le président par intérim, le colonel Mamady Doumbouya, confirme un communiqué de presse du mouvement "Fight for Africa" de M. Diallo transmis à Belga dans la nuit. M. Diallo devrait prendre ses fonctions dans les jours qui suivent. (Belga)