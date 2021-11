Le Giro 2022 partira de Budapest

Le Tour d'Italie cycliste 2022 s'élancera de Budapest en mai prochain et ses trois premières étapes (deux en ligne et un contre-la-montre) auront lieu en Hongrie, ont annoncé mercredi les organisateurs.Le rendez-vous avec Budapest était prévu lors de l'édition 2020 mais le programme avait dû être modifié après le report de la course à l'automne en raison de la pandémie de coronavirus. C'est la 14e fois que le Tour d'Italie partira de l'étranger, la précédente remontant à 2018 avec un départ donné de Jérusalem. La conquête du maillot rose, pour succéder au palmarès au Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers), vainqueur en mai de son premier Giro, débutera le vendredi 6 mai dans la capitale hongroise. La première étape (195 kilomètres) reliera Budapest à Visegrad, avant un retour dans la capitale le samedi 7 pour un contre-la-montre individuel de 9,2 km. Le dimanche 8, le peloton roulera de Kaposvar à Balatonfüred, sur les rives du Lac Balaton, une étape de 201 km au profil plat promise aux sprinteurs. Après une journée de repos, le Giro retrouvera les routes italiennes à partir du mardi 10 mai. Les autres étapes de ce 105e Tour d'Italie doivent être dévoilées au compte-gouttes la semaine prochaine, de lundi à jeudi. (Belga)