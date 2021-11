1B Pro League - Virton s'impose à Lommel et enregistre sa première victoire en déplacement

Virton s'est bien repris après sa défaite à domicile la semaine dernière contre Mouscron. Les Gaumais se sont imposés 1-3 sur la pelouse de Lommel vendredi soir dans le cadre de la 11e journée de D1B, fêtant par la même occasion leur premier succès à l'extérieur cette saison.Avant de s'affronter, les deux équipes restaient sur deux défaites consécutives en championnat, dont une à domicile 0-2 la semaine dernière contre la lanterne rouge mouscronnoise pour les Virtonnais. Virton entamait cette rencontre sur les chapeaux de roue et trouvait l'ouverture dès sa deuxième incursion dans le camp lommelois (5e). Le défenseur central Marc Olivier Doué s'infiltrait dans la défense locale et trompait la vigilance de Christopher Fiermarin. A peine deux minutes plus tard, Ayyoub Allach décochait une frappe lointaine et trouvait la barre transversale du gardien limbourgeois, dont l'équipe vivait un début de match très compliqué. Contre le court du jeu, Arthur Sales inscrivait son 3e but en deux rencontres pour ramener les deux équipes à égalité. Il était au bon endroit pour reprendre un envoi lointain repoussé par le portier visiteur (18e). Dans la foulée, Virton repassait devant via une tentative déviée de Din Sula, qui redonnait l'avance aux Gaumais moins d'une minute après l'égalisation (19e). Dès le retour des vestiaires, Virton prenait le large. Le défenseur limbourgeois Diego Rosa remettait mal un ballon en retrait et Souleymane Anne ne se faisait pas prier pour récupérer le cuir et tromper le gardien de Lommel via son quatrième but de la saison (47e). Rentré au jeu à la 54e minute pour Lommel, Daniel Arzani écopait de deux cartons jaunes et était exclu à la 75e minute, compliquant un peu plus les affaires des Limbourgeois dans cette rencontre. Les locaux ne parvenaient pas à refaire leur retard et enregistraient leur troisième défaite consécutive en championnat. De leur côté, les hommes de Christophe Grégoire se donnent de l'air en fond de classement via ce troisième succès de la saison, le premier hors de leur base. Grâce à cette première victoire en déplacement, Virton, toujours avant-dernier avec 12 points, revient à égalité avec le RWDM et à une longueur de son adversaire du jour, 5e. Les Gaumais possèdent temporairement six points d'avance sur Mouscron, en déplacement samedi à Deinze. (Belga)