Des militants participeront à la Marche pour le climat sur des tapis de course à Bruxelles

Demain/samedi 6 novembre, des dizaines de milliers de militants descendront dans les rues de Glasgow, en Écosse, où la première semaine du sommet sur le climat COP26 touche à sa fin. Place de la Monnaie à Bruxelles, Youth for Climate et Oxfam Belgique organiseront une action interactive pour être vu et entendu à distance dans la capitale écossaise.

La Marche mondiale pour le climat est une manifestation majeure qui aura lieu à la fois physiquement et numériquement à Glasgow le 6 novembre, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué de presse. Des photos et vidéos du monde entier seront diffusées pour donner la parole à ceux qui ne pourront pas y assister. Youth for Climate et Oxfam Belgique installeront donc deux tapis roulants avec un écran devant eux Place de la Monnaie à Bruxelles samedi entre 10h30 et 12h00. Il présentera des images de militants du monde entier, en particulier des pays les plus durement touchés par la crise climatique. Les passants sont invités à se faire photographier ou filmer sur les tapis roulants et ainsi participer virtuellement à la Marche Mondiale pour le Climat. (Belga)