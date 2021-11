La Cour des comptes s'abstient sur le compte général de la Région de Bruxelles-Capitale

La Cour des comptes s'est abstenue d'émettre une opinion sur le compte général 2020 de la Région de Bruxelles-Capitale en raison d'incertitudes sur les recettes et les créances fiscales enregistrées, indique l'institution dans un communiqué.La Cour des comptes contrôle les finances publiques de l'Etat fédéral, des communautés, des régions et des provinces, et peut les approuver par certification. Elle s'est également abstenue d'émettre une opinion pour le Siamu tandis qu'elle a remis une opinion défavorable pour parking.brussels et visit.brussels. Selon le journal De Tijd, les comptes bruxellois présentent de nombreux manquements, notamment une perte enregistrée à 777.000 euros dans les comptes des services du gouvernement bruxellois au lieu de 777 millions d'euros. Le journal évoque également l'octroi illégal de voitures de société dans la fonction publique. (Belga)