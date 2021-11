Le chanteur Jean-Luc Lahaye inculpé de viol et placé en détention provisoire

Le chanteur Jean-Luc Lahaye, soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes quand elles étaient âgées de 15 à 17 ans à partir de 2013, ce qu'il conteste, a été inculpé vendredi de viol sur mineurs et placé en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire.A l'issue de 48 heures de garde à vue dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), la vedette des années 1980, 68 ans aujourd'hui, a aussi été inculpée pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs" et abus de faiblesse, a précisé cette source. (Belga)