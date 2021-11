F1 - GP du Mexique - Sergio Perez (Red Bull) le plus rapide de la 3e séance d'essais libres devant son public

Sergio Perez (Red Bull) a signé le meilleur chrono de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix du Mexique de Formule 1, 18e des 22 manches du championnat du monde, samedi.

Devant son public, le Mexicain a bouclé les 4.304 km du circuit de Mexico en 1:17.024 et devance de 193 millièmes de seconde son équipier, le Néerlandais Max Verstappen, leader du championnat du monde. Les Mercedes du Britannique Lewis Hamilton (+0.651) et du Finlandais Valtteri Bottas (+0.684) se classent troisième et quatrième. La Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz (+1.005) complète le top 5. Samedi, les qualifications auront lieu sur le coup de 21h00. Dimanche, le départ du Grand Prix du Mexique sera donné à 20h00. Max Verstappen occupe la tête du classement des pilotes avec 287,5 points, soit 12 de plus que Lewis Hamilton (275,5). (Belga)