FIA WEC - Toyota remporte les 8 Heures de Bahreïn, Stoffel Vandoorne vice-champion en LMP2

La saison 2021 du championnat du monde d'endurance (FIA WEC) s'est achevée ce samedi avec les 8 Heures de Bahreïn. Si Toyota a réalisé le doublé dans la catégorie reine Hypercar avec un succès pour Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley (Sui/Jap/N-Z), c'est la voiture soeur de José Maria Lopez/Kamui Kobayashi/Mike Conway (Arg/Jap/G-B) qui a remporté le titre. En LMP2, l'équipe belge WRT est sacrée championne alors que Stoffel Vandoorne finit vice-champion.Dans cette ultime épreuve, le succès Toyota s'est rapidement dessiné avec les problèmes de boîte de l'Alpine de Nicolas Lapierre/Mathieu Vaxivière/André Negrão (Fra/Fra/Bré) dans la première heure. En LMP2, tout restait à faire entre l'Oreca de l'équipe belge WRT, pilotée par Charles Milesi/Robin Frijns/Yifei Yé (Fra/P-B/Chi) et l'Oreca Jota de Stoffel Vandoorne/Sean Gelael/Tom Blomqvist (Bel/Ind/G-B). Déjà gagnante au Mans et lors de la première course de Bahreïn, WRT a enchaîné avec un troisième succès de rang. Pour sa première saison en LMP2, la formation baudouroise a donc remporté les 24 Heures du Mans et le titre dans le championnat du monde d'endurance, ainsi qu'en European Le Mans Series. Dans le coup tout au long de la course, il aura manqué un petit quelque chose à Stoffel Vandoorne et ses équipiers pour prendre le meilleur sur l'équipage WRT. Ils terminent finalement 3e, leur 5e podium en six courses. En GTE-Pro, la Ferrari d'Alessandro Pier Guidi/James Calado (Ita/G-B) s'est imposée après un accrochage avec la Porsche de Kévin Estre/Neel Jani/Michael Christensen (Fra/Sui/Dan) en fin de course. C'est aussi dans cet ordre que finissent les deux équipages au championnat. En GTE-Am, course difficile pour la Liégeoise Sarah Bovy (Ferrari), qui avait pourtant signé le 3e chrono en qualifications. Entre le contact d'une équipière et une pénalité en début de course, c'est à la 9e place qu'elle termine la saison. La catégorie a été remportée par la Ferrari de François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera (Fra/Dan/Ita), qui gagne aussi le titre. (Belga)