Jupiler Pro League - Eupen et Zulte Waregem se quittent dos-à-dos

Eupen et Zulte Waregem se sont quittés sur un partage (1-1) pour la 14e journée de Jupiler Pro League samedi. Jelle Vossen avait ouvert le score sur penalty pour le Essevee (35e) mais Isaac Nuhu a rapidement égalisé pour les Eupenois (40e).

Après un début de match fermé, Eupen prenait le dessus sur Zulte Waregem mais les Pandas ne parvenaient pas à inquiéter Sammy Bossut, le gardien flandrien. Bien organisé, le Essevee héritait ensuite d'un penalty pour un tirage de maillot d'Isaac Nuhu sur Zinho Gano. Jelle Vossen ne laissait pas passer l'occasion de donner l'avance à Zulte Waregem (35e). La réaction eupenoise ne se faisait pas attendre et Nuhu se rachetait en rétablissant l'égalité. Le Ghanéen déviait victorieusement une frappe de Semi Prveljak au fond des filets (40e). La seconde période était un peu plus ouverte que la première. Les joueurs de Franky Dury étaient les premiers à se montrer dangereux mais Zinho Gano ne cadrait pas sa frappe (60e). Eupen répliquait ensuite sur coup franc et Ewoud Pletinckx était à deux doigts de tromper son propre gardien (63e). La dernière occasion franche de la partie était à mettre à l'actif des visiteurs mais la tête de Franck Boya était déviée sur le poteau par l'Eupenois Stef Peeters (76e). Au classement, Eupen grimpe provisoirement à la 6e place avec 21 points. Zulte Waregem reste 15e avec 14 points. Trois rencontres sont encore au programme samedi: Malines-Saint-Trond (18h30), Courtrai-Beerschot (18h30) et Union Saint-Gilloise-Charleroi (20h45). (Belga)