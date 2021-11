La Belgique retrouve la Biélorussie en qualification pour l'édition 2022 de la Billie Jean King Cup

La Belgique devra passer par un tour qualificatif en Biélorussie en avril prochain pour espérer à nouveau participer à la Billie Jean King Cup en 2022. Cette compétition par pays, nouvelle mouture de la Fed Cup de tennis, s'achève samedi à Prague pour sa première édition par une finale entre la Suisse et la Russie.La Belgique, victorieuse de la Biélorussie mais battue par l'Australie, n'a pu rejoindre les demi-finales de l'édition 2021. Le tirage au sort a à nouveau proposé les Biélorusses - les 15 et 16 avril 2022 en déplacement - sur le chemin des filles de Johan Van Herck (la Belgique n'était pas tête de série pour ce tirage et le choix de la surface a été déterminé par tirage au sort). L'an dernier pour se qualifier, les Belges avaient écarté le Kazakhstan de leur route vers Prague. Neuf rencontres de qualifications ont été définies lors du tirage au sort à Prague samedi. Outre le vainqueur de Biélorussie/Belgique, les gagnants de Pologne/Roumanie, Pays-Bas/Espagne, Australie/Slovaquie, Kazakhstan/Allemagne, Canada/Lettonie, République Tchèque/Grande-Bretagne, Etats-Unis/Ukraine, Italie/France rejoindront la phase finale 2022. La Russie et la Suisse sont qualifiées d'office. Le 12e pays qualifié sera soit le pays organisateur s'il n'est pas encore qualifié et s'il l'est, ce sera la nation la mieux classée au ranking mondial parmi les battues. Les perdants doivent jouer des playoffs. La Billie Jean King Cup succède à la Fed Cup, précédente compétition entre nations dont la dernière édition a eu lieu en 2019, remportée par la France. La première édition était prévue en avril dernier mais n'avait pu avoir lieu en raison de la pandémie de coronavirus. En fin d'année 2020, l'ITF avait annoncé que la Fed Cup était renommée Billie Jean King Cup, en hommage à l'ancienne joueuse américaine de 77 ans qui s'est engagée pour plus d'égalité des genres après sa carrière. (Belga)