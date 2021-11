CCI 4* Pratoni del Vivaro - Karin Donckers chute à la 4e place après le cross-country

Karin Donckers est passée de la première à la quatrième place du concours complet de Rocca di Papa en Italie après le cross-country samedi.

En selle sur Fletcha, Karin Donckers a récolté 10 points de pénalité, faisant passer son total à 35.60 points de pénalité pour passer de la 1re à la 4e place de ce rendez-vous 4 étoiles de Pratoni del Vivaro. La combinaison allemande Sandra Auffarth/Viamant du Matz s'est emparé de la tête grâce à un parcours sans faute sur le cross-country et totalise 27.50 points de pénalité. Constantin van Rijckevorsel, avec Beat it, a réalisé la meilleure performance belge avec seulement 4.80 points de pénalité et occupe la 5e place du général avec 36.90 points de pénalité au total. Geoffroy de Jamblinne, avec Consequent Pia Z, est lui sixième au général après 12.80 points de pénalité sur le cross-country et un total de 40.70 points de pénalité. Le concours se termine dimanche par le jumping. (Belga)