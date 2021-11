Podium 100 % néerlandais en espoirs dames de cyclocross, l'or pour Shirin van Anrooij

Shirin van Anrooij est devenue championne d'Europe espoirs de cyclocross dimanche au col du Vam à Wijster, aux Pays-Bas. Devant son public, la Néerlandaise de 19 ans, médaille de bronze de l'Euro juniors en 2019, a devancé de 17 secondes la tenante du titre, sa compatriote Puck Pieterse, et de 1:03 Fem Van Empel, pour un podium 100 % orange.

Les Françaises Line Burquier et Amandine Fouquenet complètent le top 5, tandis que les premières Belges sont Julie De Wilde et Kiona Crabbé, 16e et 17e. C'est le 3e titre des Pays-Bas dans cet Euro 2021, après les victoires de Ryan Kamp en espoirs messieurs et Lucinda Brand chez les élites dames samedi. La Britannique Zoe Backstedt avait remporté la course juniors dames et Aaron Dockx s'est imposé chez les juniors dimanche matin. Il reste une course à disputer, celle des élites messieurs, dont le départ est programmé à 15h. (Belga)