Classement WTA: Elise Mertens, 16e, gagne deux places, mais n'est plus N.1 mondiale en double

L'Australienne Ashleigh Barty domine toujours le classement WTA des joueuses de tennis publié lundi à l'issue d'une semaine marquée par la phase finale de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) remportée par la Russie devant la Suisse en finale samedi à Prague.

Barty devance la Biélorusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Barbora Krejcikova sur le podium. L'Américaine Sofia Kenin gagne 3 places pour se rapprocher du top 10 (12e), mais c'est la chute de 8 places de l'Allemande Angelique Kerber qui marque le classement. Kerber redescend à la 17e place ce dont profite, notamment, Elise Mertens. La numéro 1 belge est 16e mondiale avec un gain de deux rangs. Côté belge encore, Alison Van Uytvanck perd huit places. Elle est 69e mondiale devant Greet Minnen 74e (-4) et Maryna Zavenska, la seule à progresser, de trois places, 79e. Vient ensuite Kirsten Flipkens 186e (-26) et Ysaline Bonaventure qui chute de 82 rangs (228e). En double, Elise Mertens a perdu sa première place mondiale. Elle est désormais 4e. C'est sa partenaire, la Taïwanaise Su-Wei Hsieh qui prend sa place sur le trône avec un bond de trois positions. (Belga)