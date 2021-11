La semaine débute sous un temps relativement sec et ensoleillé

Le temps sera généralement sec ce lundi après-midi avec du soleil et quelques nuages, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Dans le nord-est du pays et le nord de l'Ardenne, une averse localisée n'est pas à exclure. Les maxima seront compris entre 7°C en Hautes-Fagnes et 12°C en plaine. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur ouest à nord-ouest.

En soirée et pendant la nuit, le temps sera calme avec de larges éclaircies. Un risque de formation de brume ou de brouillard ne sera cependant pas à exclure et dans le sud-est du pays, des plaques de givre seront possibles. Les minima seront compris entre -5 et 5°C. Les journées de mardi et mercredi seront marquées par un temps calme, sec et assez ensoleillé. Dans l'ouest, il fera plus nuageux avec éventuellement quelques faibles pluies. Les températures oscilleront entre 7 et 11°C. À partir des jours suivants, les nuages se feront plus nombreux et le mercure ne dépassera pas une dizaine de degrés. (Belga)