Météo - Des nuages et quelques éclaircies pour débuter la semaine

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, parfois nombreux, ce lundi. En Ardenne et dans le nord du pays, les nuages pourraient être porteurs de l'une ou l'autre averse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera entre 7 et 12 degrés, sous un vent faible qui soufflera de secteur ouest à nord-ouest. Au littoral, il sera modéré.

Pendant la nuit, le temps sera calme et le ciel dégagé, avec localement un peu de brume ou quelques bancs de brouillard. Des plaques de givre seront possibles dans le sud du pays. Les minima seront compris entre -3 et 5 degrés. Mardi et mercredi, le temps sera généralement sec et ensoleillé, si ce n'est sur l'ouest du pays, avec des températures de l'ordre de 7 à 13 degrés. Le reste de la semaine s'annonce plus nuageux mais souvent sec. Dans le centre du pays, le mercure oscillera autour d'une dizaine de degrés. (Belga)