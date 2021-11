Coupe du monde de ski alpin - Problèmes au dos pour Mikaela Shiffrin qui sera absente à Lech

La skieuse américaine Mikaela Shiffrin souffre du dos depuis sa victoire inaugurale à Sölden en Autriche fin octobre et ne participera pas au parallèle de Lech samedi, pour la 2e manche de la Coupe du monde de ski alpin, a indiqué lundi à l'AFP son entraîneur Mike Day.

"Elle progresse, mais nous n'avons pas pu faire grand-chose jusqu'à aujourd'hui", a expliqué Mike Day à propos de la triple vainqueure du gros globe de cristal (de 2017 à 2019), depuis sa victoire lors du géant de Sölden le 23 octobre, la première course de la saison. "C'est un problème qui est arrivé à Sölden mais qu'elle n'a malheureusement pas pu gérer quand elle a essayé de revenir à l'entraînement peu de temps après la course, a-t-il ajouté. "Depuis, elle s'est concentrée sur des soins et a essayé de skier de nouveau, ce qui n'a pas fonctionné. Mais les choses vont mieux." "Elle ne skiera pas à Lech", a-t-il assuré, avant de confier qu'il était déjà acquis avant sa blessure qu'elle fasse l'impasse sur cette épreuve dans son calendrier. Mikaela Shiffrin est actuellement chez elle au Colorado. Après Lech, deux slaloms féminins sont programmés les 20 et 21 novembre à Levi en Finlande, pour la 3e manche de la Coupe du monde de ski alpin. (Belga)