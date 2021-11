Un temps ensoleillé pour l'ensemble de la Belgique, à l'exception du nord-ouest

L'ensemble de la Belgique profitera d'un temps ensoleillé mardi après-midi, à l'exception du nord-ouest du territoire, qui devra encore composer avec une nébulosité abondante, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima seront compris entre 7 ou 8°C en Ardenne et 12°C en plaine, sous un vent faible à modéré.Dans la nuit de mardi à mercredi, la zone nuageuse stagnera encore sur le nord-ouest de notre pays, alors que le ciel sera pratiquement serein sur le sud-est, avant de retrouver par endroits quelques bancs de brouillard ou champs de nuages bas. Les températures resteront positives sous la couverture nuageuse au nord-ouest, avec même éventuellement de la bruine. Dans le centre, les minima seront proches ou légèrement inférieurs à 0°C, tandis que dans certaines vallées de l'Ardenne, le mercure chutera jusqu'à -5°C. Des plaques de givre seront donc à nouveau à craindre sur les routes du sud-est du pays, voire localement aussi dans le centre aux endroits les plus exposés comme les ponts et les viaducs, avertit l'IRM, qui a émis une alerte aux conditions glissantes dès minuit. Mercredi matin, le temps sera très nuageux dans le nord-ouest du pays. En journée, quelques éclaircies arriveront à s'y frayer un chemin, mais en fin d'après-midi, la couverture nuageuse se reformera de nouveau. Quelques faibles précipitations n'y sont pas exclues. Ailleurs, le temps sera sec et ensoleillé après la dissipation des bancs de brouillard. Les maxima seront compris entre 6 ou 7°C dans l'extrême sud-est et près de 12°C à la mer. (Belga)