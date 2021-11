DÉBATS SUR LA MÉMOIRE DU COLONIALISME - Canada: un autre pensionnat pour autochtones entreprend des fouilles

Un autre pensionnat pour autochtones, l'un des premiers construits au Canada, a lancé mardi des recherches pour tenter de retrouver des sépultures d'enfants sur son site comme celles retrouvées aux alentours de multiples institutions similaires dans le pays.Les fouilles au pensionnat de l'institut Mohawk, à Brantford, près de Toronto s'ajoutent à celles qui se déroulent sur les sites de dizaines de pensionnats à travers le pays. Depuis mai, plus d'un millier de tombes d'enfants autochtones ont été retrouvées près de pensionnats, ce qui a ravivé un douloureux pan de l'histoire du Canada et de sa politique d'assimilation forcée des autochtones. Entre la fin du XIXe siècle et les années 1990, quelque 150.000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans ces pensionnats où ils ont été coupés de leurs familles, de leur langue et de leur culture. (Belga)