EuroCup - Victoires pour Loïc Schwartz (Promitheas) et Sam Van Rossom

Les Grecs de Promitheas Patras, avec Loïc Schwartz (0 point) se sont imposés, après prolongation, mercredi soir face aux Turcs de Bursaspor (83-80) en match de la 4e journée de l'EuroCup de basket. De leur côté, Sam Van Rossom (15 points) et Valence l'ont emporté au bout du suspense (96-97) chez les Italiens de Virtus Bologne.

Si Loïc Schwartz n'a joué que trois minutes mercredi soir, son équipe de Promitheas Patras a dû s'employer pour s'imposer, après prolongation, face aux Turcs de Bursaspor (68-68 et 83-80). Un succès qui leur permet d'engranger une première victoire dans la compétition après trois défaites consécutives. Les Grecs restent malgré tout derniers de leur groupe B. Sam Van Rossom a eu plus de temps de jeu (21 minutes) pour mener son équipe de Valence vers la victoire, au bout du suspense (96-97) sur le parquet de Virtus Bologne. Après une première mi-temps à l'avantage des Italiens (57-45), les Espagnols ont su renverser la vapeur au retour des vestiaires pour s'imposer d'un petit point. Le meneur belge a aligné 15 points (2/3 à 2 points, 3/6 à 3 points et 2/2 aux lancers), 2 rebonds, 6 passes et 2 interceptions en 21 minutes. Il s'agit de la 2e victoire de Valence dans la compétition (en plus de 2 défaites) pour une quatrième place au classement de ce même groupe B. Les huit meilleures équipes des deux groupes, composés de dix formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de l'EuroCup. (Belga)