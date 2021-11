Hockey Pro League - "Nous avons trop baissé le niveau dans le 3e quart", regrette Stephanie Vanden Borre

Alors qu'elles avaient particulièrement bien entamé leur 4e rencontre de Hockey Pro League, menant 0-1 à la mi-temps face aux championnes olympiques néerlandaises, mercredi soir à Amsterdam, les Red Panthers ont subi la loi des N.1 mondiales en seconde période, s'inclinant 3-1 au final et concédant leur 5e défaite consécutive face aux championnes du monde et d'Europe.

"Notre 3e quart-temps a été trop faible", a regretté Stephanie Vanden Borre, l'auteure de l'unique but belge, en début de 2e quart sur pc. "Nous avons trop baissé notre niveau après le repos. Nous devons apprendre à rester dans la partie durant 60 minutes. Nous avons alors toujours été secondes à la balle dans nos duels à un contre un. Un manque de concentration et d'énergie. À nous maintenant de continuer à travailler dur pour encore nous améliorer." Pour la milieu de terrain des Oranje, Laura Nunninck, le début plus laborieux des Néerlandaises dans les deux premiers quart-temps n'était pas "anormal". "Nous avons joué aujourd'hui avec plusieurs nouvelles joueuses. Il est logique que nous ayons mis un peu de temps à trouver nos connexions. D'autant plus que nous n'avons plus évolué ensemble depuis mi-octobre et notre dernier match contre la Belgique. Nous nous sommes mieux trouvées en seconde période, utilisant mieux les espaces libres et pratiquant un hockey qui nous ressemble plus." (Belga)