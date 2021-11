Météo - Un temps généralement sec et ensoleillé ce mercredi

Le temps sera généralement sec et ensoleillé mercredi en Belgique à l'exception de l'extrême ouest où le ciel sera gris tout au long de la journée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Le vent sera faible de direction variable sauf à la mer ou il variera de faible à modéré de sud à sud-ouest. Les maximas seront compris entre 7 degrés sur les hauteurs et 11 degrés partout ailleurs.

Dans la nuit, une zone de nuages bas se déplacera vers le centre mais l'est restera dégagé pourrait voir se former quelques bancs de brouillards givrants. Les minima resteront globalement au-dessus de zéro sauf dans l'est ou le mercure descendra sous le point de congélation et même jusqu'à -5 degrés localement. Le vent restera faible de direction variable et modéré de sud à sud-ouest à la côte. Jeudi le temps sera gris sur la plupart du territoire sauf au sud du sillon Sambre et Meuse où des éclaircies pourraient apparaitre rapidement. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés. (Belga)