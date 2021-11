ATP Stockholm - Murray estime qu'il peut encore être au top niveau après sa victoire contre Sinner

Andy Murray (ATP 143) a insisté sur le fait qu'il pouvait encore jouer au plus haut niveau après sa victoire en deux sets -- 7-6 (7/4), 6-3 -- contre le jeune talent italien Jannik Sinner (ATP 10) au deuxième tour du tournoi de tennis ATP 250 Stockholm (dur/635.750 euros) mercredi soir.

C'est la deuxième victoire de la saison contre un membre du top 10 mondial pour l'ancien N.1, lauréat de trois levées du Grand Chelem et double champion olympique, qui avait déjà écarté le Polonais Hubert Hurkacz à Vienne. "Le match a été très dur car il frappe très fort du fond du court. Il y a de nombreux longs échanges. C'est probablement ma plus belle victoire de la saison, je veux continuer sur cette voie-là", a déclaré l'Écossais de 34 ans après avoir écarté Sinner, récent lauréat à Anvers et tête de série N.1 dans la capitale suédoise. Questionné sur son retour au premier plan après son opération de la hanche en 2018, Murray estime qu'il peut encore être au sommet. "Je joue au plus haut niveau et je gagne des matches contre les meilleurs joueurs du monde", a expliqué celui qui n'a plus gagné de tournoi depuis l'European Open en octobre 2019. "Je ne sais pas si ce sera pour cette semaine ou le début de la saison prochaine mais je vais encore pousser et aller loin dans les tournois", a prévenu Murray, qui défiera l'Américain Tommy Paul (ATP 52) en quarts de finale. (Belga)