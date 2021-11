Qualifications Euro U21 2023 - Hugo Siquet "prêt" si Martinez fait appel à lui, mais il se sent bien avec les Diablotins

La veille d'un important match de la Belgique face à la Turquie à Louvain en qualification de l'Euro U21 2023 de football, le défenseur du Standard Hugo Siquet a répondu aux questions de la presse lors d'une conférence en ligne.

Interrogé sur sa prolongation avec le Standard, l'arrière droit de 19 ans a été interrogé sur sa prolongation de contrat avec les Rouches. "Oui, je suis un peu libéré mais l'option avait été levée il y a un moment déjà. Je suis content qu'on me fasse confiance, mais je ne me prends pas la tête." "Si Roberto Martinez m'appelle, je serai prêt. Mais je suis bien avec les Diablotins. On a un groupe de bons gars. On rigole bien, mais on joue bien aussi. Chacun vient avec son expérience personnelle acquise dans des pays différents et c'est enrichissant. Mon rôle est un peu plus offensif qu'en club, plus libre, et j'aime bien ça. Et c'est agréable de savoir qu'il y a un autre défenseur dans mon dos même si je sais que je dois rester attentif", a conclu le défenseur. (Belga)