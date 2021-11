Un temps généralement sec avant un week-end pluvieux

Le temps sera généralement sec et ensoleillé ce jeudi après-midi sur le sud-est du pays. Ailleurs, les nuages resteront nombreux même s'ils laisseront parfois filtrer quelques éclaircies. Au littoral, quelques gouttes de pluie ne seront pas à exclure, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 6 et 8 degrés en Ardenne ainsi qu'en Campine, entre 8 et 10 degrés dans la plupart des autres régions, et entre 10 et 13 degrés dans la région côtière. Le vent sera faible et soufflera de secteur sud à sud-ouest ou de direction variable.

Pendant la nuit, le ciel sera dégagé dans un premier temps, mais plus tard des bancs de brouillard, parfois épais, pourront se former. Dans l'est, il y aura un risque de brouillard givrant. Les minima seront compris entre -4 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés au littoral. Le vent sera d'abord faible puis faible à modéré, de secteur sud. Vendredi, les éclaircies se propageront des hauteurs ardennaises jusqu'au centre et l'ouest du pays, avant une dégradation des conditions par la côte en fin de journée. Les températures oscilleront entre 5 et 12 degrés. Le week-end sera ensuite plus frais, avec des averses samedi et un temps plus sec dimanche. (Belga)