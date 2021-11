Diables Rouges: Christian Benteke titulaire contre l'Estonie, Dennis Praet indisponible pour ce match

Christian Benteke sera titularisé à la pointe de l'attaque des Diables Rouges contre l'Estonie, samedi, en qualification au Mondial 2022. Dennis Praet sera lui indisponible pour ce premier match, qui pourrait valider la qualification des Belges à la Coupe du monde au Qatar. Roberto Martinez, le sélectionneur national, l'a annoncé vendredi, à Tubize.

Martinez est privé de son avant-centre titulaire, Romelu Lukaku, et de sa doublure habituelle, Michy Batshuayi. Interrogé en conférence de presse, Martinez a un peu dévoilé ses cartes. "J'ai décidé qui sera titulaire, oui. Vous me connaissez, je ne donne pas beaucoup d'informations la veille des matchs d'habitude. Mais Christian Benteke jouera certainement. C'est le remplaçant naturel de Lukaku. Il évolue à la position la plus compétitive, avec Romelu Lukaku et Michy Batshuayi qui sont incroyables. C'est son moment. Il nous apportera ce qu'il apporte d'habitude. À chaque fois qu'il est appelé, il réalise de belles prestations. Il est familier de l'équipe, il connaît notre manière de travailler et de jouer et il a de bonnes relations avec les autres joueurs." Benteke était avec Thibaut Courtois et Dennis Praet l'un des trois absents de l'entraînement de jeudi. Seul Praet est indisponible pour samedi, a précisé Martinez. "Praet n'est pas à cent pour-cent et ne sera pas prêt pour samedi. Ce n'est rien de grave, nous espérons compter sur lui mardi au pays de Galles. Courtois et Benteke ont suivi un programme individuel en accord avec leur club. Ils rejoindront le groupe aujourd'hui." Le dernier entraînement des Diables Rouges est programmé à 19h15. (Belga)