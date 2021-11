Diables Rouges: le Mondial tous les 2 ans, "une idée pas mauvaise mais il faut se coordonner"

Selon Kevin De Bruyne, la Coupe du monde tous les deux ans comme la FIFA le projette est une idée "pas mauvaise", mais à condition que "tout le monde travaille ensemble". Le milieu de terrain l'a déclaré vendredi en conférence de presse à Tubize.

"En début de saison, j'ai eu une réunion avec la FIFA et Arsène Wenger (qui porte le projet pour la FIFA, ndlr) pour qu'ils nous expliquent l'idée et voir ce qu'ils voulaient faire", a expliqué De Bruyne. "Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, mais quand tu veux faire quelque chose comme ça, toutes les confédérations et les fédérations nationales doivent travailler ensemble. J'ai aussi insisté qu'il faut avoir en fin de saison une vraie période de repos pour les joueurs. L'idée n'est pas mal, mais si tout le monde ne travaille pas ensemble, ce ne sera jamais un succès." Dans son projet, Arsène Wenger préconise une compétition de sélections chaque année, en alternant Mondial et le championnat continental, comme l'Euro en Europe. Le projet de Mondial tous les deux ans s'est d'emblée heurté à l'opposition notamment des confédérations européenne (UEFA) et sud-américaine (CONMEBOL), de l'association des ligues européennes et de la Premier League. La FIFA a néanmoins annoncé l'organisation d'un sommet sur le sujet pour le 20 décembre. (Belga)