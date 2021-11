WTA Finals - Anett Kontaveit continue sur sa lancée et file en demi-finales

L'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 8/N.8) a remporté sa deuxième rencontre dans le groupe B (Teotihuacan) face à la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 4/N.3) pour être assurée de rejoindre les demi-finales des WTA Finals, le Masters du circuit WTA de tennis joué sur surface dure et doté de 5 millions de dollars, vendredi à Zapopan (Guadalajara) au Mexique.Sur sa lancée de ses titres à la Kremlin Cup de Moscou (WTA 500) et à Cluj-Napoca (WTA 250), elle s'est imposée en deux sets - 6-4, 6-0 - en moins d'une heure de jeu (57 minutes). Anette Kontaveit aligne ainsi un 16e set victorieux de suite et le 24e sur ses 25 derniers. (Belga)