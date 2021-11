36.000 spectateurs au stade Roi Baudouin pour Belgique/Estonie

La rencontre Belgique/Estonie, qui peut assurer la qualification des Diables Rouges au Mondial 2022, sera jouée devant 36.000 spectateurs samedi au stade Roi Baudouin, a annoncé vendredi l'Union belge de football (URBSFA).

Les Diables Rouges avaient retrouvé leur public contre la République tchèque le 5 septembre. Un peu plus de 20.000 personnes avaient alors fait le déplacement. Si l'on excepte le match amical contre la Côte d'Ivoire en octobre 2020, qui avait pu se jouer devant 7.000 personnes environ, la Belgique n'avait plus évolué à domicile devant du public depuis le match contre Chypre le 19 novembre 2019. En battant l'Estonie samedi, la Belgique validera son ticket pour le Mondial 2022 au Qatar. Il s'agirait de la première qualification assurée à domicile depuis celle du Mondial 1998 avec une victoire 2-1 contre l'Irlande en novembre 1997. Lors des Mondiaux suivants, les Diables Rouges avaient assuré leur place à la grande fête du football mondial en déplacement: en République tchèque pour la Coupe du monde 2002, en Croatie pour celle de 2014 et en Grèce pour celle de 2018. Le stade Roi Baudouin n'affiche pas encore tout à fait complet. Les dernières places sont encore en vente sur le site de l'URBSFA. (Belga)