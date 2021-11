Championnats de Belgique en petit bassin - Deux titres pour Thomas Thijs et Florine Gaspard, Kimberly Buys gagne en relais

Thomas Thijs (100m libre et 400m libre) et Florine Gaspard (100m brasse et 50m libre) ont décroché deux titres chacun, samedi, lors de la première journée des Championnats de Belgique de natation en petit bassin (25m), à Louvain. Une journée qui aura permis à Kimberly Buys, future retraitée, de gagner un titre supplémentaire, sur le relais 4x50m libre.

Thijs (ZGEEL) a remporté le 100m libre en 48.34 devant Louis Croenen (48.58) et Sébastien De Meulemeester (48.84). Sur 400m libre, il s'est offert, en 3:47.73, un record personnel (ancien record: 3:49.06). En l'absence de Fanny Lecluyse, qui s'est alignée sur d'autres distances Gaspard (CNB) a dominé le 100m brasse en 1:06.97. Elle a ensuite amélioré son record personnel sur 50m libre, remporte la course en 25.18 (ancien record: 25.35). Louis Croenen (SHARK) s'est imposé sur 100m quatre nages en 53.96. Il ne s'est pas aligné sur sa distance de prédilection, le 200m papillon. Roos Vanotterdijk a remporté le 100m papillon en 58.09, réussissant le temps limite (58.22) pour les Mondiaux d'Abu Dhabi (16-21 décembre). Sébastien De Meulemeester (50m papillon/23.81), Hugo Vandamme (200m papillon/2:03.37), Iarre Lafort (100m dos/53.90), Lucas Henveaux (400m quatre nages/4:17.70), Charles Grondel (50m brasse/28.48), Noah De Schryver (200m brasse/2:12.75) et le relais 4x50m quatre nages du FIRST (1:39.83) ont remporté les autres titres en jeu côté masculin. Chez les dames, les sacres du jour sont revenus à Jade Smits (50m dos/28.00), Fleur Verdonck (200m dos/2:10.73), Lotte Vanhauwaert (200m libre/2:00.20), Alisée Pisane (800m libre/8:39.47) et Chloé Roussel (200m quatre nages/2:14.34). Le relais 4x50m quatre nages mixte a été gagné par l'équipe locale du LAQUA (1:50.63). Kimberly Buys, qui mettra un terme à sa carrière après ces championnats, a ajouté un nouveau titre à sa collection, remportant avec ses équipières du BRABO le relais 4x50m libre féminin (1:45.08). Au niveau individuel, la nageuse de 32 ans a fini 5e du 50m dos (28.91), 6e du 50m libre (26.08) et a renoncé à disputer la finale du 100m papillon, malgré le 3e temps des séries. (Belga)