Diables Rouges - Benteke titulaire en pointe, Meunier et Castagne dans le onze de base

Comme attendu, Christian Benteke est titularisé par Roberto Martinez pour affronter l'Estonie, samedi, en qualification au Mondial 2022. Timothy Castagne et Thomas Meunier figurent tous les deux dans le onze de base, alors que Dedryck Boyata commencera sur le banc.

Pour pallier les absences de Thomas Vermaelen et Toby Alderweireld, Roberto Martinez a choisi une défense inédite, avec Timothy Castagne, Jason Denayer et Jan Vertonghen devant Thibaut Courtois, selon la composition annoncée par l'UEFA. Thomas Meunier, Axel Witsel, Hans Vanaken et Yannick Carrasco évolueront au milieu du terrain. Christian Benteke, qui profite des absences de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, blessés, recevra le soutien de Kevin De Bruyne et du capitaine Eden Hazard. La Belgique sera qualifiée pour le Mondial en cas de victoire. (Belga)