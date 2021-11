F1 - GP du Brésil - Bottas gagne la course sprint et partira en pole, Verstappen prend 2 points à Hamilton

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a emporté la course sprint du Grand Prix du Brésil, 19e des 22 manches du Championnat du monde de Formule 1, samedi, sur le circuit d'Interlagos (4,309 kilomètres) et partira en pole lors de la course, dimanche.

Bottas a devancé Max Verstappen (Red Bull) pour décrocher la 20e pole de sa carrière. Le Néerlandais réalise néanmoins une belle opération, puisqu'il grappille deux points de plus à son rival britannique, Lewis Hamilton (Mercedes). Parti en dernière position en raison d'une irrégularité signalée au niveau de son DRS (le volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui s'ouvre pour gagner en vitesse de pointe) à l'issue des qualifications, vendredi, Hamilton a fini cinquième. Il reculera de cinq places sur la grille à la suite d'une autre pénalité, pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison. Au championnat, Verstappen porte ainsi son avance à 21 longueurs. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) a pris la troisième place, devant le Mexicain Sergio Perez (Red Bull). Le GP du Brésil, annulé l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, est le troisième et dernier en 2021 à proposer ce nouveau format de course sprint. Longue d'un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes (soit 24 tours sur le circuit d'Interlagos, à Sao Paulo), elle détermine la grille de départ du GP et offre aussi quelques points au championnat, de 3 points au premier à 1 point au troisième. La course commencera dimanche à 14h heure locale (18h en Belgique). (Belga)