Qualifications Mondial 2022 - La France assure sa qualification, les Pays-Bas se font rejoindre et doivent patienter

La France, championne du monde en titre, a assuré sa qualification pour la Coupe du monde 2022, samedi, lors de l'avant-dernière journée de qualification.

Dans le groupe D, la France a dominé le Kazakhstan 8-0 avec un quadruplé de Kylian Mbappé (6e, 12e, 32e et 87e), un doublé de Karim Benzema (55e et 59e) et des buts d'Adrien Rabiot (75e) et d'Antoine Griezmann (84e, sur penalty). Les Bleus participeront pour la 16e fois à la phase finale du Mondial, une compétition qu'ils ont remportée en 1998 et en 2018. Les troupes de Didier Deschamps pourront donc défendre leur titre au Qatar. La France compte 15 points et est assurée de la première place dans le groupe D. La Finlande (11 points) et l'Ukraine (9 points) se joueront la deuxième place, synonyme de barrages. La Bosnie-Herzégovine (7 points) et le Kazakhstan (3 points) ne peuvent plus rien espérer. Dans le groupe G, les Pays-Bas pouvaient également valider leur ticket pour le Qatar, mais ils ont partagé 2-2 au Monténégro. Memphis Depay (25e sur penalty et 54e) avait donné un double avantage aux Oranje. Alors que la qualification semblait acquise, Ilija Vukotic (82e) et Nikola Vujnovic (86e) ont remis les deux équipes à égalité. Les Pays-Bas restent en tête du groupe avec 20 points. La Turquie et la Norvège suivent avec 18 points. Le Monténégro (12), la Lettonie (6) et Gibraltar (0) sont éliminés. Lors de la dernière journée, les Pays-Bas recevront la Norvège et la Turquie se rendra au Monténégro. (Belga)