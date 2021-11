Une personne perd la vie dans une bagarre générale à Huy

Une personne a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi au cours d'une bagarre générale qui s'est déroulée sur la Grand-Place à Huy. Cinq autres personnes ont été grièvement blessées, rapportent samedi la zone de secours Hemeco et le Parquet de Liège. Un suspect a été privé de liberté et va être entendu.La bagarre a éclaté, pour une raison qui reste encore indéterminée, aux alentours de 4h du matin sur cette place qui se situe en plein coeur de la ville de Huy. Plusieurs personnes en sont venues aux mains et des coups de couteau ont été portés. La police de Huy, les pompiers et les ambulanciers de la zone Hemeco sont alors intervenus pour prendre en charge les blessés. L'un d'eux est décédé: il s'agit d'un homme originaire d'Andenne et âgé de 28 ans, rapportent l'Avenir et la Dernière Heure. Le parquet de Liège, division Huy, a été averti des faits et est descendu sur les lieux. Dans la foulée, des auditions ont eu lieu durant la journée pour déterminer les circonstances exactes de cette altercation. Un suspect de 32 ans a été privé de liberté et va être entendu. Les devoirs d'enquête sont en cours et le dossier a été mis à l'instruction. Ce samedi, des scellés ont été apposés sur le café de la Grand-Place de Huy dans lequel l'incident s'est déroulé. Selon le bourgmestre f.f. Eric Dosogne (PS), il s'agit d'un établissement sans problème. Le maïeur n'exclut pas que des mesures administratives soient prises, sur base des éléments de l'enquête, suite à la multiplication d'incidents à cet endroit de la ville. (Belga)