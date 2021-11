Daniil Medvedev débute par une victoire en trois sets contre Hubert Hurkacz aux ATP Finals

Daniil Medvedev, 2e mondial et tenant du titre, a bien commencé la défense de sa couronne aux ATP Finals (dur/7.250.000 dollars), le Masters de fin de saison de tennis. Dimanche à Turin, le Russe a eu besoin de trois sets pour prendre la mesure du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9).

Le droitier de Moscou, 25 ans et vainqueur du dernier US Open, s'est imposé 6-7 (5), 6-3, 6-4 après deux heures de jeu. Dans un duel de grands serveurs, Medvedev a réussi 15 aces, contre 12 au Polonais de 1m96. Le Russe s'est montré impérial sur sa mise en jeu, lui qui n'a concédé aucune balle de break. Plus constant, il n'a commis que 8 fautes directes, contre 17 pour Hurkacz. Dimanche soir (21h), l'autre duel du groupe Rouge opposera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) à l'Italien Matteo Berrettini (ATP 7). Le groupe Vert débutera lundi avec Novak Djokovic (ATP 1) - Casper Ruud (ATP 8) à 14h puis Stefanos Tsitsipas (ATP 4) - Andrey Rublev (ATP 5) à 21h. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales croisées. Après douze éditions à Londres entre 2009 et 2020, le Masters a pris la direction de l'Italie et de Turin. Le Pala Alpitour accueillera le traditionnel épilogue de la saison jusqu'en 2025. (Belga)