Dimanche après-midi au sec et sous un ciel d'automne

Le temps sera sec et le ciel recouvert de champs nuageux, dimanche après-midi. Les maxima oscilleront entre 6 et 12 degrés. Lundi et mardi, le temps sera gris avec de la brume et du brouillard en matinée.

Dimanche après-midi, le temps sera généralement sec avec de nombreux champs nuageux mais aussi quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 ou 12 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur nord-est. Après des éclaircies en soirée, des nuages bas, de la brume et du brouillard se reformeront durant la nuit. Les minima varieront entre 2 degrés en Ardenne et 8 degrés à la côte. Le vent de secteur nord-est deviendra faible à modéré. Lundi, la journée sera grise avec de la brume et du brouillard en matinée. Ensuite, le ciel restera très nuageux et le temps pratiquement sec. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est dans l'intérieur des terres. Mardi, le temps sera calme et humide avec un risque de brumes et de brouillards le matin. Par après, le ciel restera brumeux et très nuageux avec possibilité d'un peu de bruine par endroits. Les éclaircies seront rares. Les maxima varieront entre 4 sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 9 degrés sur l'ouest du pays. (Belga)