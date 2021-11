F1 - GP du Brésil - Hamilton après une folle remontée victorieuse : "Je ne me souviens pas d'un tel weekend"

Parti de la 10e position sur la grille de départ dimanche sur le circuit d'Interlagos, Lewis Hamilton a réalisé une incroyable remontée pour s'adjuger le GP du Brésil, 19e des 22 manches du Championnat du monde de Formule 1. "Je ne me souviens pas d'un tel weekend", a-t-il lancé en conférence de presse.

Parti 20e de la course sprint samedi, il avait terminé 5e après un impressionnant premier numéro. Victime d'une pénalité de cinq places, il s'est élancé dixième dimanche. "Est-ce que je pensais que c'était possible ? Je ne sais pas mais j'ai tout donné et c'est l'un de mes meilleurs weekends, sinon le meilleur, de ma carrière", a assuré le natif de Stevenage. Le septuple champion du monde a réduit son retard sur Max Verstappen, deuxième dimanche au volant de sa Red Bull, à 14 unités. "Nous avions vraiment besoin d'un solide résultat en venant ici et puis nous avons concédé ces pénalités. On aurait pu penser que c'était fini mais nous sommes y allés à fond. Nous cultivons une mentalité positive. Nous sommes allés au combat", a expliqué 'LH44', auteur d'une 101e victoire en carrière. (Belga)