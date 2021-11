L'Argentine vote pour des législatives de mi-mandat périlleuses pour Fernandez

Les Argentins votaient dimanche lors de législatives partielles qui pourraient sérieusement hypothéquer la gouvernance du président de centre-gauche Alberto Fernandez, menacé de devenir minoritaire dans les deux chambres du Parlement à deux ans de la fin de son mandat.Confrontée à une inflation galopante (41,8% en 2021), à l'impact socio-économique du Covid --même si la croissance repart après trois ans de récession--, et à une échéance intimidante de remboursement de prêt au FMI, la coalition péroniste au pouvoir depuis 2019 a subi un vote-sanction de l'électorat en septembre aux "primaires", une particularité argentine, sorte de répétition, généralement fiable, du scrutin à venir. Majoritaire au Sénat mais pas à la Chambre des députés --même si elle y constitue le premier groupe-- la coalition a obtenu en septembre 33% des voix au niveau national, contre 37% à la coalition libérale (centre-droit) d'opposition de l'ex-président Mauricio Macri. Lors du scrutin de ce dimanche, qui renouvelle un tiers des sénateurs et la moitié des députés, une répétition de ce scénario pourrait voir le gouvernement devenir minoritaire aux deux chambres, et claudiquer jusqu'aux présidentielles de 2023, obligé de n'engager que des politiques consensuelles, ou de recourir à des décrets. Pour plusieurs analystes politiques, le scrutin à aussi valeur de test pour la solidité de chacune des coalitions, en vue de la présidentielle de 2023. Et ce alors qu'émergent des candidats inédits en Argentine, tel l'économiste libéral-libertaire Javier Milei, à l'affinité assumée avec l'ex-président américain Donald Trump ou le président brésilien Jair Bolsonaro. M. Milei, dont la formation "La Liberté Avance", a créé la sensation aux primaires (3e sur Buenos Aires), devrait entrer au Parlement. L'amélioration marquée de la situation sanitaire (78% de vaccinés avec une dose, 60% avec deux) pourrait avoir aussi un impact indirect sur le résultat, avec une participation attendue en nette hausse par rapport aux primaires. Le vote est obligatoire en Argentine, mais tolère des exemptions. La participation était de plus de 30% quatre heures après l'ouverture des bureaux de vote. Les premiers résultats officiels sont attendus à partir de 21h00 locales (01h00 lundi en Belgique). (Belga)