Mondiaux de padel - Les Belges connaissent leurs adversaires en phase de groupes

La Belgique rencontrera le Brésil, l'Italie et le Qatar, pays organisateur, dans le groupe C du tournoi masculin des Championnats du monde de padel, qui se tiendront à Doha du 15 au 20 novembre dans les installations du complexe Qatar Khalifa, qui accueille les tournois de tennis ATP et WTA.

Les Belges ont également été versées dans le groupe C du tournoi féminin, avec à nouveau l'Italie, les Pays-Bas et le Danemark. Le tirage au sort a été effectué dimanche. Les rencontres entre deux pays se composent de trois affrontements en double. Chaque équipe a pu sélectionner huit joueurs pour cette compétition. Les coachs ont jusqu'à 30 minutes avant la rencontre pour choisir les six joueurs qu'ils alignent. Les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale alors que les deux derniers joueront des matches de classement pour les places 9 à 16. Juan Pablo Abarca de la Fuente est l'entraîneur de l'équipe masculine belge, sixième au classement mondial, où figure notamment Clément Geens. Le Waterlootois de 25 ans est bien connu des amateurs de tennis, lui qui a occupé la 245e place mondiale. "Les 10 dernières semaines, nous avons travaillé dur et testé différentes formes de jeu et possibilités de duos. Nous visons une place dans le top 8. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de gros pays qui participent mais depuis notre cinquième place aux championnats d'Europe à Marbella, nous sommes très motivés et confiants pour faire face à ces équipes", a détaillé le coach masculin. Thomas Deschamps dirige l'équipe féminine, 10e au ranking mondial. An-Sophie Mestach, ancienne espoir du tennis belge et 98e au classement WTA en 2015, ainsi qu'Elyne Boeykens, ancienne 297e mondiale, ont aussi un passif avec la petite balle jaune. Le padel a explosé en Belgique ces dernières années, le nombre de courts passant de 115 à 1.054 entre 2017 et 2021. (Belga)