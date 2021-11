Pour Valentino Rossi, sa retraite "était une excuse pour mettre le bazar"

Valentino Rossi a ponctué sa carrière en terminant dixième du Grand Prix de Valence, dimanche, ultime rendez-vous du championnat du monde de MotoGP. La légende italienne a été célébrée par ses collègues dès la fin de la course. "J'ai toujours essayé de faire la dernière partie de la saison dans mon style, m'arrêter était une excuse pour mettre le bazar. Je pense que j'arrêterai aussi l'année prochaine", a plaisanté le nonuple champion du monde, cité par les médias italiens.

Une fois la ligne d'arrivée franchie, Rossi s'est arrêté en bord de piste, où il a été entouré par les autres pilotes qui l'ont félicité. Ses collègues lui ont ensuite réservé une haie d'honneur quand il rentrait au stand, où l'Italien a été porté en triomphe. "Je rêvais de faire du 'stage diving' comme Jim Morrison à Los Angeles. Je voulais déjà le faire au Mugello, mais je craignais qu'on ne me retrouve plus." Au terme d'une saison compliquée, conclue à la 18e place du championnat, Rossi a fini dixième à Valence. "Dans quelques années, je pourrai dire que je suis arrivé dixième pour ma dernière course. Je tenais à bien terminer. Ces derniers jours, c'était mon idée fixe, je ne pensais pas que c'était la dernière course, mais à finir à beauté. J'en suis fier." (Belga)