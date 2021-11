Qualifications Mondial 2022 - L'Allemagne déroule en Arménie, la Macédoine du Nord disputera les barrages

L'Allemagne a terminé sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 par une victoire 1-4 en Arménie. Déjà qualifée, la Mannschaft (27 points) a dominé le Groupe J devant La Macédoine du Nord (18 points, 2e), dont la route vers le Qatar passera par les barrages.

Kai Havertz a ouvert la marque (15e, 0-1). Juste avant le repos, Ilkay Gundogan a transformé un penalty accordé pour une faute de Taron Voskanyan sur Neuhaus (45e+4, 0-2). A la reprise, le milieu de Manchester City a signé un doublé d'un tir du droit (50e, 0-3), bien aidé par une erreur du gardien arménien. Bénéficiant d'un peu de liberté, les Arméniens ont réduit la marque sur penalty par Henrikh Mkhitaryan (59e, 3-1). Après la montée au jeu de l'ancien joueur d'Anderlecht Lukas Nmecha, pourson capitaine Thomas Müller (60e), Jonas Hoffmann a scellé l'issue du match (64e, 1-4). A l'Arena Toshe Proeski de Skopje, la Macédoine a décroché son ticket pour les barrages grâce à Ezgjan Alioski (7e, 1-0) et Elif Elmas (65e, 87e). Jon Dagur Thorsteinsson (54e, 1-1) a temporairement égalisé pour l'Islande, qui a terminé à dix après l'exclusion d'Isak Johannesson (79e). Chez les Scandinaves, Kolbeiinn Thordarson (Lommel) est monté au jeu (86e) et Runar Alex Runarsson (OHL) est resté sur le banc. Grâce à des buts de Dennis Man (8e) et Nicusor Bancu (87e), la Roumanie s'est imposée 0-2 au Rheinpark de Vaduz mais ce succès ne l'a pas empêché de terminer troisième (17 points). L'Islande (9 points) et le Liechtenstein (1 point) ont hérité des deux dernières places. (Belga)