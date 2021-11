WTA Finals - Karolina Pliskova bat Barbora Krejcikova et peut toujours espérer se qualifier

Karolina Pliskova (WTA 4), grâce à une victoire en trois sets contre Barbora Krejcikova (WTA 3) dans un duel entièrement tchèque, peut encore se qualifier pour le dernier carré des WTA Finals, le Masters féminin de tennis.

Dimanche à Guadalajara, au Mexique, Krejcikova a littéralement survolé la première manche, ponctuée sur le score de 6-0 après 27 minutes. Plsikova, qui a remporté les deux premiers duels entre les deux joueuses, a envoyé la partie au 3e set inversant la tendance (6-4). Après 2h06 de jeu et une ultime manche tendue, Krejcikova a flanché sur son ultime mise en jeu, s'inclinant finalement 0-6, 6-4, 6-4 dans cet avant-dernier match du groupe Teotihuacán. C'est la 3e défaite en autant de matches pour Krejcikova, éliminée, alors que Pliskova affiche le bilan de deux victoires pour une défaite. Le sort de Pliskova dépend désormais du résultat du match qui se tiendra ensuite entre l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 8), déjà qualifiée, et l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 5). Si Kontaveit s'impose, Pliskova sera qualifiée. Dans le cas contraire, Muguruza accompagnera Kontaveit dans le dernier carré. De son côté, Krejcikova ne quitte pas encore le Mexique, elle qui est encore engagée dans le tableau du double. Troisième mondiale de la spécialité et engagée aux côtés de sa compatriote Katerina Siniakova, elle s'est facilement imposée contre Elise Mertens et son équipière taïwanaise Hsieh samedi soir. Dans le groupe Chichen Itza, l'Espagnole Paula Badosa (WTA 10) est déjà qualifiée et la Polonaise Iga Swiatek (WTA 9) éliminée avant la 3e journée. Le deuxième ticket se jouera entre la Grecque Maria Sakkari (WTA 6) et la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 2), qui s'affronteront lundi. (Belga)