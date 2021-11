WTA Finals: Muguruza arrête Kontaveit et affrontera Badosa dans une demi-finale 100% espagnole

Garbine Muguruza (WTA 5/N.6) s'est qualifiée pour le dernier carré du Masters féminin de tennis, les WTA Finals, dimanche à Guadalajara au Mexique. Elle doit sa qualifiction à son succès aux dépens de l'Estonienne Anett Kontaveit (N.8), et affrontera Paula Badosa (WTA 10/N.7) dans une demi-finale 100% espagnole.

Muguruza, lauréate à Roland-Garros 2016 et à Wimbledon 2017, devait impérativement l'emporter pour rester dans l'épreuve. Ce qu'elle a fait solidement 6-4, 6-4 en 1h28. Elle a ainsi mis un terme à une série de douze victoires consécutives de l'Estonienne, arrivée au Mexique auréolée de quatre titres WTA (Cleveland, Ostrava, Moscou et Cluj) en septembre et octobre. Kontaveit, déjà assurée de sa place dans le dernier carré, finit première du groupe Teotihuacan et attend encore de connaître l'identité de son adversaire en demi-finale. Ce sera la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.1) ou la Grecque Maria Sakkari (N.4), opposées lundi dans le groupe Chichen Itza. Muguruza ou Badosa marchera dans les pas d'Arantxa Sanchez, seule Espagnole à s'être qualifiée pour la finale d'un Masters, finalement perdue face à Steffi Graff en 1993, au Madison Square Garden de New York. La grande perdante du jour est la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 4/N.3) qui comptait sur une victoire de Kontaveit, conjuguée à celle obtenue 0-6, 6-4, 6-4 contre sa compatriote Barbora Krejcikova (WTA 3/N.2), pour disputer une quatrième demi-finale consécutive. (Belga)