Asile et migration - France: sauvetage en mer de 272 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre

Deux cent septante-deux migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre sur des embarcations de fortune ont été secourus mardi au large du détroit du Pas-de-Calais, a annoncé la préfecture maritime de cette région du nord de la France.De nombreuses embarcations en difficulté ont été signalées dans la nuit de lundi à mardi au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, les interventions se poursuivant dans la journée de mardi, précise dans un communiqué la préfecture de la Manche et de la mer du Nord. Une vedette côtière de la Gendarmerie maritime a notamment secouru 48 naufragés lors de trois opérations de sauvetage. La préfecture a dénombré au total 10 opérations de secours distinctes, dont l'une réalisée par un navire de commerce. Ce dernier se trouvait à proximité d'une embarcation en difficulté et a récupéré à son bord 31 naufragés pour les déposer ensuite au port de Dunkerque. Les 272 naufragés ont été ramenés aux ports de Calais, Dunkerque ou Boulogne-sur-Mer et pris en charge par la police aux frontières et les pompiers. Selon le préfet maritime Philippe Dutrieux, environ 15.400 migrants ont tenté la dangereuse traversée entre le 1er janvier et le 31 août, dont 3.500 ont été "récupérés en difficulté" dans le détroit et ramenés sur les côtes françaises. En 2020, les traversées et tentatives de traversée avaient concerné quelque 9.500 personnes, contre 2.300 en 2019 et 600 en 2018. (Belga)