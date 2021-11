BNXT League - Le Spirou de Charleroi s'impose face à Louvain

Charleroi s'est imposé mardi soir à domicile face à Louvain (75-64) dans un match de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais, qui avait été reporté en raison de problèmes d'humidité sur le terrain du Spirou.

Dès le début de la rencontre, les locaux mettaient énormément de pression, sous l'impulsion d'Alex Libert (21 points), pour rapidement prendre les commandes et filer à 21-9 après dix minutes. Les visiteurs n'ont malgré tout pas baissé les bras (38-30 à la pause) pour finalement recoller à 47-47 en milieu de troisième quart grâce à Jakob Cebasek (14 points). Moment choisi par Alex Libert, encore lui, pour sonner la charge et définitivement mettre le Spirou sur la voie du succès (58-51 et 75-64). Au classement, Ostende reste en tête avec un bilan de 9 victoires en autant de rencontres. Suivent Anvers (6-3), Mons (5-4), Louvain (5-4), Alost (4-5), Charleroi (4-4), Malines (4-3), Limburg United (2-7), Liège (2-6) et le Brussels (1-6). (Belga)