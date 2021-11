Diables Rouges - Les Diables à Cardiff pour finir les qualifications et entamer la préparation au Mondial

Les Diables Rouges retrouvent le pays de Galles ce mardi au Cardiff City Stadium (19h45 locales, 20h45 belges). Ce match constitue le dernier des qualifications à la Coupe du monde 2022, dans le groupe E. Avec le ticket pour le Qatar en poche depuis samedi, la rencontre devient aussi la première de préparation au Mondial de l'année prochaine.

Forte d'un bilan de 19 sur 21 (six victoires et un partage), la Belgique peut déjà penser à sa 14e participation à une phase finale de Coupe du monde, la cinquième de suite dans un grand tournoi si l'on tient compte des Euros 2016 et 2020. A Cardiff, Roberto Martinez, qui veut terminer la campagne invaincu, devra, par la force des choses, présenter une équipe remaniée. Avec les forfaits actés lundi des gardiens Thibaut Courtois et Simon Mignolet, du défenseur Jason Denayer, du milieu de terrain Dennis Praet et de l'attaquant et capitaine Eden Hazard, c'est pratiquement toute une équipe qui se trouve sur le flanc, si l'on tient compte des indisponibilités connues avant le rassemblement (Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Jérémy Doku, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen) ou survenues pendant celui-ci (Toby Alderweireld). Contre l'Estonie, Martinez a pu tester deux alternatives: Christian Benteke, troisième dans la hiérarchie des attaquants derrière Lukaku et Batshuayi, à la pointe de l'attaque et Timothy Castagne dans le trio défensif. Le premier s'est rappelé au bon souvenir du sélectionneur avec un but et un assist. Le second a rendu une bonne copie à une place qui n'est normalement pas la sienne. Le match à Cardiff offre à Martinez la possibilité de passer en revue ses troupes dans un contexte intéressant: sans la pression du résultat et face à une équipe gonflée à bloc pour assurer sa deuxième place dans le groupe devant la République tchèque, soutenue par un public nombreux et enthousiaste. Car les Galllois, par la voix du sélectionneur Bob Page et d'un de ses joueurs emblématiques, Aaron Ramsey, ont prévenu les Diables: même s'ils sont assurés de disputer les barrages grâce à leur première place dans leur groupe en Ligue des Nations, tout comme les Tchèques, ils veulent terminer deuxièmes du groupe. Ce qui leur permettrait d'éviter un grand morceau contraint de passer par les barrages et, surtout, de peut-être pouvoir jouer ces matchs couperets à domicile. La rencontre sera dirigée par le Portugais Artur Dias. (Belga)