L'épouse de Nemesio Oseguera, le trafiquant de drogue mexicain le plus recherché, arrêtée

Rosalinda González Valencia, l'épouse du trafiquant de drogue le plus recherché du Mexique, Nemesio Oseguera, a été arrêtée au cours d'une opération militaire menée à Zapopan, dans l'État de Jalisco, à l'ouest du Mexique, a indiqué le ministère de la Défense mexicain mardi. L'épouse du trafiquant serait responsable de la gestion financière du cartel "Jalisco Nueva Generacion" fondé par son mari en 2009.

Ce cartel est devenu ces dernières années l'une des organisations criminelles les plus puissantes du pays et est considéré comme l'un des cinq groupes criminels les plus dangereux au monde par le Département de la Justice des États-Unis. Il use d'une grande violence à l'encontre des gangs rivaux et des forces de sécurité mexicaines. La DEA, l'agence fédérale américaine en charge de la lutte contre le trafic de drogue, offre 10 millions de dollars pour l'arrestation de Nemesio Oseguera, à la tête de "Jalisco Nueva Generacion", également actif sur le territoire américain. Rosalinda González Valencia est elle-même issue d'une famille influente du milieu de la drogue et avait déjà été arrêtée une fois en 2018, puis libérée sous caution. Elle aurait dirigé un réseau composé de dizaines de sociétés afin de blanchir les revenus illégaux du cartel. (Belga)