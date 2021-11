Mondiaux de padel - L'équipe masculine s'incline devant le Brésil, les dames l'emportent contre le Danemark

L'équipe nationale belge masculine de padel s'est inclinée 3-0 devant le Brésil à l'occasion de son deuxième match aux Mondiaux, qui ont débuté à Doha lundi et qui se tiendront jusque samedi dans la capitale du Qatar. Les dames ont enregistré leur premier succès en venant à bout du Danemark (3-0).Le premier match du duel belgo-brésilien a vu Laurent Montoisy et Jerome Peeters s'incliner sur le score de 6-2, 6-4. Dans la foulée, Jeremy Gala et Clement Geens ne sont pas parvenus à éviter la défaite à l'équipe belge en perdant leur match 7-6, 6-3. Enfin, l'équipe belge, 6e au classement mondial, a terminé par une défaite 7-6, 7-5 de Bram Coene et Nick Braet. Lundi, les Belges avaient débuté par une victoire 3-0 contre le Qatar, pays hôte. Mercredi, ils termineront leur phase de groupe par un duel contre l'Italie. Après une défaite 3-0 contre l'Italie lundi, l'équipe nationale dames, 10e au classement mondial, a enregistré sa première victoire en dominant le Danemark. An-Sophie Mestach et Helena Wyckaert se sont imposées sur un double 6-2, Babette Wyckaert et Elyne Boeykens ont apporté le point de la victoire grâce à un succès 6-2, 6-4. Enfin, Marie Maligo et Dorien Cuypers ont donné au score son allure définitive en s'imposant 7-6, 6-4. Les joueuses belges termineront leur phase de groupes mercredi contre les Pays-Bas. Tant chez les messieurs que chez les dames, les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale alors que les deux derniers joueront des matches de classement pour les places 9 à 16. (Belga)