Une fusée Vega lance trois satellites militaires français

Arianespace a placé mardi en orbite trois satellites militaires français de renseignement, grâce à la fusée européenne Vega lancée depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française, a constaté un correspondant de l'AFP.

Après son décollage à 06h30 locales (10h30 HB), le lanceur léger, qui effectuait son 20e vol, a placé les satellites en orbite sans incident. Ces petits satellites (450 kg) appartiennent au projet Ceres, acronyme de "Capacité de renseignement électromagnétique spatial", destinés à voler en formation afin de collecter des données par tous les temps permettant de "caractériser et localiser des émetteurs", explique Arianesapace dans un communiqué. Par exemple: détecter des batteries de défense anti-aérienne ou des centres de communication ennemis n'importe quand, partout dans le monde. La France est désormais le seul pays européen à rejoindre les trois pays possédant les systèmes les plus avancés de renseignements d'origine électromagnétique, les Etats-Unis, la Russie et la Chine. La maîtrise d'oeuvre de la partie spatiale est assurée par Airbus Defence and Space, avec Thales Defense Mission Système pour la charge utile et le segment sol utilisateur. La masse combinée de ces trois satellites dépassait légèrement 1.500 kilos, ce qui correspond à la charge maximum acceptée par les lanceurs Vega. Il s'agissait du douzième lancement de l'année 2021 pour Arianespace et du troisième avec Vega qui avait essuyé un échec à l'automne 2020. (Belga)