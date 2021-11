Une jeune louve renversée mortellement dans le Limbourg

Une jeune louve a été renversée mardi matin à la frontière entre les communes limbourgeoises d'Oudsbergen et Peer, a indiqué l'Agence flamande pour la nature et les forêts, confirmant une information de Het Belang van Limburg. Le canidé, qui n'a pas survécu au choc, a été transporté au centre d'accueil pour animaux d'Oudsbergen afin qu'y soient déterminées les circonstances exactes de l'accident.

La louve a été fauchée sur la Meeuwerbaan (N719). Il semblerait qu'elle provienne de la portée de louveteaux nés cette année car la précédente ne comptait que des mâles. Ces jeunes "ont encore peu d'expérience du trafic routier", ajoute le porte-parole de l'agence, Jeroen Denaeghel. Les loups sont des animaux qui se déplacent beaucoup et courent donc un risque accru d'être renversés sur notre réseau routier assez dense. Cet accident "montre douloureusement qu'il reste beaucoup de travail à effectuer sur nos infrastructures de circulation pour pouvoir éviter autant que possible ces événements pénibles", souligne l'Agence flamande pour la nature et les forêts. Jusqu'à présent, personne ne s'est signalé concernant la collision. L'année dernière, deux jeunes loups avaient aussi été mortellement fauchés à Oudsbergen et Hechtel-Eksel, tandis qu'un troisième avait été renversé sur la N76 à Oudsbergen. La battue organisée pour retrouver l'animal n'avait toutefois pas permis de le localiser. (Belga)